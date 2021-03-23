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Ankara'da 'Mahrem hizmetler' soruşturmasında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ soruşturmasında 11’i görevde, 3’ü emekli, 2’si ihraç 16 astsubay, 1’i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ile 2 mahrem imam olmak üzere 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Ankarada Mahrem hizmetler soruşturmasında gözaltı kararı
Foto: Arşiv.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

  • Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, halen görevde bulunan 11 astsubay ile 3'ü emekli, 2'si ihraç astsubay, 1'i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ve 2 mahrem imam 19 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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