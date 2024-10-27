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Ankara'da otomobil yön tabelası direğine çarptı: 4 kişi öldü

Ankara'da otomobil yön tabelası direğine çarptı: 4 kişi öldü

07:3327/10/2024, Sunday
DHA
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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Ankara'nın Mamak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yön tabelası direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Ankara'daki kaza, gece saatlerinde Mamak ilçesi Yakup Abdal Mahallesi'nde meydana geldi. 06 DDC 719 plakalı otomobil, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yön tabelası direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi araçta sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 5 kişi bulundukları yerden çıkarılırken, yapılan kontrolde 2'si kadın 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedeni ise kaza yerindeki inceleme sonrası morga götürüldü. 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 



#Ankara
#Mamak
#Kaza

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