Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: Karakol komutanı hayatını kaybetti

Rize'de akıllara durgunluk veren bir sürücü hatası yaşandı. Bir önceki kavşaktan ters şeride giren kamyonet, ilerlemeye başladı. Onlarca araçla karşı karşıya gelmesine rağmen yoluna devam eden kamyonet sürücülere zor anlar yaşattı. Karşıdan gelen araçların dikkatli davranması ve zamanında manevra yapmaları sayesinde olası bir kaza ucuz atlatıldı. O anları çevre konutlarda oturan vatandaşlar kayda aldı.