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Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: Karakol komutanı hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: Karakol komutanı hayatını kaybetti

15:0123/10/2024, Çarşamba
DHA
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Araçlarda bulunan 16 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Araçlarda bulunan 16 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında 8 aracın karıştığı zincirleme kazada, Karaadilli Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'daki kaza, saat 08.30 sıralarında Çay- Dinar kara yolunun Çay ilçesine bağlı Çayıryazı köyü Göcen mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 4 otomobil, 2 TIR, 1 kamyon ve 1 minibüs, zincirleme kazaya karıştı. Araçlarda bulunan 16 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı.

Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesindeki Karadilli Jandarma Karakolu'nun komutanı, Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut, Çay Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YENİ ATANMIŞ

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında 8 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden Karaadilli Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut'un (29) görevine 10 gün önce atandığı öğrenildi. İzinde olan Ali Durgut'un kazaya karışan araçlardan 42 APY 272 plakalı otomobili kullandığı belirlendi. Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut'un cenazesinin memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde defnedileceği kaydedildi.

Diğer yandan aynı kazada yaralananların Afyonkarahisar, Bolvadin ve Çay devlet hastanelerinde tedavilerine devam ediliyor.

#Afyonkarahisar
#Çay
#Dinar
#Ali Durgut

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