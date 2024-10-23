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Sekiz aracın birbirine girdiği zincirleme kazada bir kişi yaralandı

Sekiz aracın birbirine girdiği zincirleme kazada bir kişi yaralandı

00:1923/10/2024, Çarşamba
DHA
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Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Ankara'da akşam saatlerinde sekiz aracın karıştığı zincirleme kazada, bir kişi yaralandı. Hafif yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlardan dolayı bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Ankara'da 8 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Söğütözü Caddesi'nde meydana geldi. 8 araç zincirleme kazaya karışırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan bir sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, bölgede araç yoğunluğu oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması sonucu normale döndü.


#Ankara
#zincirleme kaza
#yaralı

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