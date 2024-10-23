Sekiz aracın birbirine girdiği zincirleme kazada bir kişi yaralandı

Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde, sürücünün kontrolünden çıkan tur otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Olay yerinde incelemede bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Soruşturma başlatılmıştır ve takip ediliyor. En kısa zamanda sonuçlandırılarak gereği yapılacak" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kaza ile ilgili üç savcının görevlendirildiğini bildirdi.