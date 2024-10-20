Traktör kazası yaşlı çifti ayırdı: Bir ölü bir yaralı

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Emiş Bayram'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.