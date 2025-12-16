Yeni Şafak
Ankara'da tedirgin eden olay: Gökyüzünden büyük bir gürültüyle düştü! Jandarma o cismi arıyor

09:1316/12/2025, Salı
Ankara'da gökyüzünden düşen bilinmeyen cisim aranıyor.
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde gökyüzünden büyük bir gürültüyle düşen bilinmeyen cisim halen aranıyor.

Olay, Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki Kuşçuali köyünde meydana geldi. İddialara göre, akşam saatlerinde havada bilinmeyen bir cisim görüldü. Bir süre sonra cismin düşmesiyle büyük bir gürültü ortaya çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin düşen cismi arama çalışmaları devam ediyor.



#Ankara
#Kuşçuali
#Elmadağ
