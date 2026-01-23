Ankara'da trafik düzenlemesi: Yarın bazı yollar kapatılacak

Uğur Mumcu Sokak yarın araç trafiğine kapatılacak.
Ankara'da yarın yapılacak etkinlik kapsamında bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Uğur Mumcu Sokak’ın Koza ile Çayhane sokakları arasındaki bölümünde saat 09.00’dan itibaren geçişe izin verilmeyecek.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 09.00'da düzenlenecek etkinlik nedeniyle Uğur Mumcu Sokak'ın Koza ile Çayhane sokakları arasında kalan bölümünde araç trafiğine izin verilmeyecek.
