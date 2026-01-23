Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara'da trafik düzenlemesi: Yarın bazı yollar kapatılacak

Ankara'da trafik düzenlemesi: Yarın bazı yollar kapatılacak

19:4223/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Uğur Mumcu Sokak yarın araç trafiğine kapatılacak.
Uğur Mumcu Sokak yarın araç trafiğine kapatılacak.

Ankara'da yarın yapılacak etkinlik kapsamında bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Uğur Mumcu Sokak’ın Koza ile Çayhane sokakları arasındaki bölümünde saat 09.00’dan itibaren geçişe izin verilmeyecek.

Başkentte yarın düzenlenecek program nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 09.00'da düzenlenecek etkinlik nedeniyle Uğur Mumcu Sokak'ın Koza ile Çayhane sokakları arasında kalan bölümünde araç trafiğine izin verilmeyecek.



#Ankara Emniyet Müdürlüğü
#araç trafiği
#başkent
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF güz dönemi final sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?