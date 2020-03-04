Ankara'da yoğun trafik

Türkiye’nin İdlib’de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı ve mültecilerin Avrupa’ya gidişi için kapıları açmasıyla birlikte Ankara’da büyük bir diplomasi hareketliliği yaşanıyor. ABD ve AB heyetleri bugün de Türkiye’deki temaslarına devam edecek.

Ankara’ya ilk gelen ABD heyeti oldu. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft önceki gün Ankara’ya geldi. Jeffrey, temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı önceki akşam ziyaret etti. ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield’in da bulunduğu görüşmede İdlib başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Jeffrey, bugün ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, Türkiye’nin İdlib’deki rejim saldırılarına karşı başlattığı harekat ve ortaya çıkan insani krizin sona erdirilmesinde yapılabilecek ortak çalışmalar detaylı olarak görüşülecek.

ESED PLANLADI

BMGK’da İdlib’deki insani durum karşısında Türkiye’ye destek veren açıklamalarda bulunan Kelly Craft ile Jeffrey’nin bulunduğu ABD’li heyet Hatay’ı da ziyaret ederek BM ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Craft, “Bu (insani kriz) Esed rejiminin planladığı bir durum. Bu çok acımasız ve vahşi. Rusya ve Esed rejiminden bir an önce ateşkes ilan etmelerini istemeliyiz. Türkiye önemli bir yükü sırtlandığı ve Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşıladığı için müteşekkiriz” dedi.

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GÖÇ SORUNU MASADA

Ankara’nın bir diğer önemli konukları ise Avrupa Birliği’nden oldu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, beraberinde kriz yönetiminden sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile dün Ankara’ya geldi. Bugün de devam edecek AB heyetiyle görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlib’teki gelişmeler ele alınacak. AB heyetinin görüşmelerde özellikle göç konusuna ilişkin endişeleri aktarmaları ve çözüm çabalarına ilişkin atılabilecek ortak adımları gündeme taşımaları bekleniyor.