Ankara'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı Ankara'nın Çubuk ilçesinde dört aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Haber Merkezi 23 Temmuz 2018, 22:49 Son Güncelleme: 23 Temmuz 2018, 23:00 AA