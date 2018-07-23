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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde dört aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Haber Merkezi AA
Yaralılar, ambulanslar ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar, ambulanslar ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sami Çetinkaya'nın kullandığı 06 CHC 81 plakalı otomobil ile Ramazan Karahüseyinoğlu yönetimindeki 06 FD 033 plakalı otomobil, Çubuk-Ankara karayolu Esenboğa Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, Sefa Kundakçı idaresindeki 06 AGN 338 plakalı minibüs ve İsmail Akyol yönetimindeki 06 ADE 563 plakalı minibüse çarptı.

Kazaya karışan araçlar, kullanılamaz hale geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobillerin sürücüleriyle 06 CHC 81 plakalı otomobilde sıkışan aynı aileden Mehmet, Sami Efe ve Aysel Çetinkaya itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Minibüs şoförlerinden Sefa Kundakçı da hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslar ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çubuk-Ankara karayolunda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

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