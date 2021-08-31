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Ankara'dan FETÖ'ye operasyon: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ’nün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Haber Merkezi İHA
Ankaradan FETÖye operasyon: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu. Şüpheliler hakkında yapılan incelemede, HTS analizleri doğrultusunda örgütün haberleşme aracı olan ByLock kullandığı tespit edildi.

Gözaltı kararına ilişkin Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eğitim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, bir kısmının yapılan HTS analiz çalışmaları sonucu düzenlenen raporlara göre örgütün gizli haberleşme aracı olan Bylock kullandıkları tespit edilen, bir kısmı hakkında ise örgüt mensubu oldukları dair ifade bulunan; 4’ü özel okulda, 3’ü örgüte ait olup daha önce kapatılmış okulda öğretmen, 1’i daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 2’si şirket çalışanı olmak üzere 10 şüpheli hakkında 31.08.2021 tarihi itibariyle gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir” denildi.

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