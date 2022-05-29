Anne pes etmez devlet pes etmez: 1000 gündür direniyorlar

Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 1000’inci gününe girdi. Hacire Akar’ın 22 Ağustos 2019’da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı ilk eylem, oğluna kavuşmasıyla bitince, evlatlarını terör örgütünden kurtarmak isteyen diğer ailelere de örnek oldu. Hacire Akar’ın mücadelesini örnek alan anneler 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti başlattı.

Hacire Akar’ın 22 Ağustos 2019’da başlattığı ilk eylem ndiğer ailelere de örnek oldu.

VAZGEÇMEDİLER

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ve yurdun dört bir yanından gelen diğer ailelerin de katılımıyla sayı her geçen gün artarak 299’a ulaştı. İlk günden itibaren evlatlarına kavuşmak için sürdürdükleri kararlı duruşlarıyla HDP il binası önünden ayrılmayan anne ve babalar, yazın sıcağında, kışın soğuğunda eylemlerine ara vermeden devam etti. Kimi aileler il binasının önünü boş bırakmamak için eşleriyle dönüşümlü eylemi sürdürdü. Aileler, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını döneminde bile gerekli tedbirleri alıp eylemlerinden vazgeçmedi. Geride kalan yaklaşık 3 yılda annelerinin kucağındaki çocuklar, ağabeyleri ve ablaları için yeni yaşlarına eylem çadırında girdi.

35 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Eylemle 35 aile, terörün pençesinden kurtardıkları evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Anne ve babalarının “geri dön” çağrısına kayıtsız kalmayıp örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan çocukları gören diğer aileler, eylemlerinde daha kararlı hale geldi. Evlatlarına kavuşan aileleri gören diğer anne ve babalar sevinci ve hüznü bir arada yaşadı. Aileler, terör örgütünden kaçıp gelen her çocuğa, kendi evladı gelmiş gibi sevindi, kendi çocuğuna sarılmadıkları için de gözyaşı döktü.

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ANNESİNİN DİLİNDEN YAZILDI

Sadece bir ailenin evladına kavuşması için yapılanları ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu anlattı: “Bir ailenin çocuğu terör örgütünde sınırlarımız içerisindedir. Annesinin dilinden mektuplar yazılır. Onun hangi bölgede olduğu bilindiği için binlerce, on binlerce mektup helikopterlerle o bölgeye atılır. Annesinin oğlunu özlediğini onu bir vesile ile görmek istediğini bu işin bir sonunun olmadığını ifade eden bir mektup kaleme alınır. Aslında içinde annesinin gözyaşları vardır.”

TRT FREKANSINDAN ÇOCUĞUNA SESLENDİ

Annesinin çağrısını çocuğuna ulaştırmak için mektupla yetinilmedi. Yeni ve çarpıcı bir yöntem denendi. Bunun için TRT Radyosu’nun geniş kapsama ağı kullanıldı. Soylu kullanılan bu yeni yöntemi şöyle anlattı: “Ufak bir irtibat kurulur. Ardından TRT Radyo üzerinden orada TRT Radyo dinlendiği istihbare edilir arkadaşlarımız tarafından. Annenin sesi ve evladına seslenmesi radyo üzerinden frekans bozularak o bölgeye günlerce yayın yapılır. Ve çağrılar devam eder. Anne pes etmez, devlet pes etmez. Ve netice itibarıyla bundan 4 gün önce evlatla anne evlerinde buluşturulur.”

Necibe Çiftçi

Mücadelemize devam edeceğiz

Hakkari’den 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat için eyleme katılan anne Necibe Çifçi, HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı eylemdeki tek gayesinin evladı olduğunu söyledi. Evladını istediğini dile getiren Çifçi, “Yeter artık o kirli ellerini bizim üstümüzden çeksinler. O hain HDP ve PKK evladımı elimden aldı. Biz 1000 gündür burada mücadele ediyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Mevlüde Üçdağ

HDP’den evladımı istiyorum!

Oğlu Ramazan için nöbet tutan anne Mevlüde Üçdağ da 8 yıldır evladından ayrı olduğu için dünyanın kendisi için bir zindana dönüştüğünü anlattı. Evladının kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tuttuğunu ifade eden Üçdağ, şöyle konuştu: “Kim eylemden vazgeçeceğimizi sanıyorsa hayal görüyor. 1000 gün değil, 1000 yıl da olsa mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Evladımı HDP’den istiyorum.”

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Esmer Koç

9 yıldır gözyaşım dinmedi

Kızı Zübeyde için eylem yapan anne Esmer Koç ise kızının 9 yıl önce PKK tarafından kaçırıldığını ve o günden bu yana evlat acısı çektiğini söyledi. “Bu 9 yıldır PKK, HDP ciğerimi kanattı, bunca yıl gözyaşım hiç dinmedi” diyen Koç, kızı için eylemden vazgeçmeyeceğini aktardı. Ömrünün sonuna kadar mücadeleye devam edeceğini bildiren Koç, “Evladımı istiyorum, onun için buradayım” diye konuştu.

Aydan Arslan

Evladımızı doğru adresten istiyoruz

Kızı Aysun için eylem yapan anne Aydan Arslan, yaptıkları eylemle canlarından bir parça olan evlatlarını istediklerini aktardı. Çocuğunu HDP’den istediğini, kızının HDP’nin aracılığıyla götürüldüğünü kaydeden Arslan, “Evladımızı doğru adresten istiyoruz. Mücadelemizde sonuna kadar kararlıyız. Bu can bu bedende olduğu sürece evladımızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

GÜNDEM Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine dört aile daha katıldı: Kızımı zorla kaçırdılar

OYNAT 00:50 Diyarbakır anneleri eyleme devam ediyor: Evlat acısı olmasa insan burada bu kadar bekleyebilir mi? Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için kararlı bekleyişini sürdürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 993'üncü gününde sürüyor.





Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de 6 yıldır evladından ayrı olduğunu belirtti. Evlatlarına duyduğu özlemle bu eylemi sürdürdüklerini dile getiren Demir, 'Eğer evlat acısı olmasa insan burada bu kadar bekleyebilir mi? Oğlumun peşini hiçbir zaman bırakmadım. Oğlum gel, bu hasretlik bitsin.' diye konuştu.

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