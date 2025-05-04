Anneler mutlu bebekler sağlıklı

Sağlık Bakanlığı, sezaryen oranlarını düşürmek ve annelerin doğuma daha bilinçli, huzurlu bir şekilde hazırlanmasını sağlamak amacıyla “Anne Dostu Hastane” uygulamasını yaygınlaştırıyor. Bu kapsamda öne çıkan Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, doğum korkusunu bilgi ve güven ortamıyla azaltarak, normal doğum oranlarını artırmayı hedefliyor. Anne adayları doğuma özel eğitimlerle hem fiziksel hem psikolojik olarak destekleniyor; eşleriyle birlikte konforlu odalarda süreci kendi kontrollerinde yaşıyor. Uzmanlara göre gereksiz sezaryeni önlemenin yolu, bilinçli annelikten geçiyor.





GÜZEL ANILAR BIRAKTIRIYORUZ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özgür Kartal, hastanenin “anne dostu” ünvanını taşıdığını belirterek, “Burada babaları da sürece dahil ettiğimiz, keyifli güzel anılar bırakan doğumlar yaptırıyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz, artık babalar da annelerin yanında sürece eşlik ediyor. Normal doğumda süreç doğal akışında ilerliyor. Hem annenin toparlanması daha hızlı hem de bebeğin bağışıklık sistemi daha güçlü oluyor. Sezaryen bir ameliyattır. Her şey yolunda giderse, normal doğumda bu tür olumsuzluklar yaşanmıyor” diye konuştu. Kartal, günümüzde insanların daha kaygılı olduğunu vurgulayarak, “Bazen anne isteği, bazen de doktor ve ailenin korumacı tavırları nedeniyle bu tercih yapılıyor. Oysa her şey eğitimle başlıyor. Gebeler, kulaktan dolma bilgiler yerine bilimsel bilgiyle hazırlık yapmalı. Tüm gebelere gebe okuluna katılmalarını öneriyorum. Doğum ister sezaryen ister normal olsun, süreç bilinçli tamamlanmalı. Biz istiyoruz ki sezaryen korkudan değil, sadece tıbbi gereklilikle yapılsın” şeklinde konuştu.





PİLATES VE NEFES EGZERSİZLERİ YAPIYORUZ

Ebe Şeyma Kardemir ise gebelere sürecin en başından itibaren destek verdiklerini belirterek, “Süreci bilen ve güvendiği kişilerle geçiren gebeler çok daha rahat oluyor. Gebe okullarında hem eğitim hem egzersiz desteği veriyoruz, psikolojik destek de çok etkili oluyor. Normal doğum sürecinde psikolojik destekle doğal süreci tamamlamaya odaklanıyoruz. Pilates ve nefes egzersizlerini burada uygulamaya geçiriyoruz” dedi.





KORKACAK BİR ŞEY YOKMUŞ

30 yaşındaki Funda Çınar Esan, hastanede 39. haftasında yaptığı normal doğumu şöyle anlattı: “Normalde çok korkuyordum. Öncesinde 6 haftalık gebe okuluna katıldım. Ebeler bize yaşayacağımız süreci anlatarak bilinçlendirdi. Her şey söyledikleri gibi oldu. Doğum başladığında ne yapacağımı biliyordum. Eşim, ailem yanımdaydı. Kişiye özel doğum odasında çok rahat bir doğum yaptım. Süreç profesyonelce yönetildi. Bilinçli olunca normal doğumdan korkacak bir şey olmadığını gördüm.”



