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Normal doğum eğitimine teknolojik destek: 10 bin ebeye similatörlü doğum eğitimi başlatıldı

Normal doğum eğitimine teknolojik destek: 10 bin ebeye similatörlü doğum eğitimi başlatıldı

11:5730/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
AA
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Sağlık Bakanlığı, normal doğum süreçlerinde ebelik hizmetlerini güçlendirmek ve ebe merkezli gebelik bakımını yaygınlaştırmak amacıyla yıl sonuna kadar 10 bin ebeye simülatör destekli eğitim verecek. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Asibe Özkan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanlığı, normal doğum süreçlerinde ebelik hizmetlerini güçlendirmek ve ebe merkezli gebelik bakımını yaygınlaştırmak amacıyla yıl sonuna kadar 10 bin ebeye simülatör destekli eğitim verecek. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Asibe Özkan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Asibe Özkan: "Bu yılın sonuna kadar 10 bine yakın ebeyi eğitime almayı planlıyoruz. Ebelik eğitimimizin sonunda 2 gün uygulama eğitimimiz var. Simülatör maketlerle, normal doğum eylem planının desteklenmesini içeren de bilgilendirmeler yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, normal doğum süreçlerinde ebelik hizmetlerini güçlendirmek ve ebe merkezli gebelik bakımını yaygınlaştırmak amacıyla yıl sonuna kadar 10 bin ebeye simülatör destekli eğitim verecek.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Asibe Özkan yaptığı açıklamada, ebeliğin dünya tarihi kadar eski ve toplum sağlığını temelden ilgilendiren profesyonel bir sağlık mesleği olduğunu belirtti.


Türkiye'de doğurganlık hızı 2,13 seviyesinin altında.

Özkan, anne çocuk sağlığı hizmetlerinin ülkelerin sağlık göstergeleri açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Günümüzde ülkemizin doğurganlık hızı, nüfusun yenilenme hızı olarak kabul edilen 2,13 seviyelerinin altında. Bu, ülkemizde ebelik hizmetlerinin güçlendirilmesi, gebelik, doğum süreci ve doğum sonrası süreçlerde sürekli ebelik bakımının yaygınlaştırılmasının kaçınılmaz gerçeğini net bir şekilde ortaya koyuyor." dedi.


"Türkiye'de ilk kez Ebelik Yönetmeliği mevzuata girdi."

Ebe merkezli gebelik bakımının yaygınlaştırılmasının her zamankinden daha büyük önem taşıdığını belirten Özkan, "Ebelerimizin eğitimlerini, yetkilerini ve sahadaki desteklerini artırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu doğrultuda, gebelik sürecinde her kadının bir ebe tarafından izlenmesini sağlayacak uygulamalar hayata geçirilmiş; ebelerin görev, yetki ve sorumlulukları genişletilmiş, bu yetki alanları net biçimde tanımlanmıştır." ifadesini kullandı.

Türkiye'de ebelik mesleği açısından tarihi bir adımın atıldığını vurgulayan Özkan, Aralık 2024'te yayımlanan Türkiye'nin ilk Ebelik Yönetmeliğiyle birlikte "sorumlu ebe", "rehber ebe" ve "yetki belgesi olan ebe" gibi tanımların mevzuata girdiğini anımsattı.

4 bin 700 ebe eğitim aldı

Asibe Özkan, normal doğum süreçlerinde ebelik uygulamalarının güçlendirilmesine ilişkin çalışmaların "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında sürdüğünü belirterek, bu kapsamda her gebe kadına bir ebenin birebir eşlik etmesinin desteklendiğini söyledi.

Doğumhanelerde ebelerin doğal doğumu destekleyici roller üstlendiğini, bu amaçla 81 ilde ebe akademisyenler ve eğitici ebeler işbirliğiyle simülatör destekli eğitim programlarının başlatıldığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Bu eğitimlerimizde bugüne kadar 4 bin 700'e yakın ebe meslektaşımızı eğittik. Yıl sonuna kadar Türkiye genelinde kamu, üniversite ve özel hastanelerin doğumhanelerinde çalışan ebelere yönelik eğitimler akademisyen desteği ile yapılacak. Bu yılın sonuna kadar 10 bine yakın ebeyi eğitime almayı planlıyoruz. Ebelik eğitimimizin sonunda 2 gün uygulama eğitimimiz var. Simülatör maketlerle yapılan uygulamalı eğitimlerle, normal doğum sürecini destekleyen güncel bilgilerin aktarılmasını hedefliyoruz"
dedi.


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