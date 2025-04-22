Uzman doktor "Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu"nda konuştu: Sezaryen doğum tercihi değil, bir ameliyattır

Programın açılışında konuşan Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Gerek Cumhurbaşkanlığımız gerek Sağlık Bakanlığımız, doğal doğumun teşvik edilmesini güçlü sağlıklı nesillerin temeli olarak görmektedir. Normal doğum, anne ve bebek sağlığına olan katkılarıyla birlikte sağlık sistemimizin sürdürülebilirliği açısından da büyük bir değere sahiptir. Bu konuda atılan her adım hem annelerimizin hem de toplumumuzun geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bilindiği üzere aslında sezaryen bir doğum tercihi değildir. Sezaryen bir nevi ameliyattır. Ne zaman anne ve bebek sağlığı açısından bir tehdit olduğu zaman doktor tarafından verilen bir karardır. Ama maalesef son yıllarda anne adaylarımızın gerek adaylarımızın kararı olsun gerek toplum tarafından farklı açıdan gösterilmesi kaynaklı maalesef insanlar artık biri doğum tercihi olarak görmeye başladı. Şunu bir hekim olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Sezaryende, sonuç olarak ameliyat alıyorsunuz. Bağırsak yapışıklığı ve buna benzer ve ameliyatta oluşabilecek çeşitli komplikasyonlar oluşabiliyor. Aynı zamanda doğumdan sonra çocuk yaşaması gereken fizyolojik ritmi yaşamadığı zaman bir anda anne karnından dış dünyayla karşılaştırıyoruz. Tabii bunun da bir sürü sıkıntılar oluyor. İşte yeni doğan yoğun bakımında yatması süreci gibi" dedi.