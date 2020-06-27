Annesinde koronavirüs çıkınca sınava ambulansla gitti

Türkiye’de olduğu gibi Van’da da 39 bin öğrencinin ter döktüğü YKS, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenen kurallar ve alınan tedbirler doğrultusunda yapıldı.

Devam eden hastalığı bulunan ve koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden öğrencilere evde ve hastane ortamında sınav tedbir hizmeti uygulandı.

Annesinde koronavirüs çıkan genç kız sınava ambulansla götürüldü.

Çaldıran ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi’nde yaşayan anne Aysel Yali bir süre önce korona virüs tespit edildi. Bunun üzerine hem aile hem de mahalle karantinaya alınmıştı. Annenin tedavisi devam ederken, karantinaya alınan kızı Lema Yali de bugün özel kıyafet giyen Çaldıran Belediyesi personelinin gözetiminde YKS için evden alındı. Özel tedbirlerle evinden alınan öğrenci, getirildiği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde sağlık çalışanları ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri eşliğinde özel sınıfta YKS’ye girdi.

Lema Yali özel kıyafet giyen belediye personelinin gözetiminde YKS için evden alındı.

“Yaşadıklarımız sınava girme konusunda bir engel değil”

Lema Yali isimli öğrenci, evlerinin ve mahallelerinin korona virüs nedeniyle karantinada olduğunu belirtti.

Kaymakamlık ve belediyeden sınava girmek için yardım istediğini ifade eden Yali, “Bu durumdan dolayı üzgünüm. Yaşadıklarımız sınava girme konusunda bir engel değil. Biz bütün engelleri aşarız. Yaklaşık 2 yıl boyunca ful çalıştık. İnşallah sonumuz hayır olur. Annem Covid-19 hastası. 10 gündür evde ve hiçbir belirtisi yoktu. Sadece biraz öksürük vardı. Annem 3-4 gündür Erciş’de tedavi görüyor. Annemin durumu iyi bizler de iyiyiz. Şu an hiçbir belirtim yok” dedi.

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Lema Yali özel kıyafet giyen belediye personelinin gözetiminde YKS için evden alındı.