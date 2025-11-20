Yeni Şafak
Annesinin baygın halde bulduğu çocuk hastanede hayatını kaybetti

00:4620/11/2025, Perşembe
IHA
13 yaşındaki Eren Yılgın'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
13 yaşındaki Eren Yılgın'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da evde yalnız kalan 13 yaşındaki çocuk, annesi tarafından yerde baygın halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde anne ve babası işte olduğu sırada evde yalnız kalan 13 yaşındaki çocuk, annesi tarafından baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 19.15 sıralarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi Saka Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten eve gelen anne Ayten Yılgın, eve girdiğinde 13 yaşındaki oğlu Eren Yılgın’ı yerde baygın halde bulununca yardım istedi. Çığlıkları duyan komşular durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolün ardından çocuğu Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 yaşındaki Eren Yılgın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren anne, hemşireler tarafından iğneyle sakinleştirildi.

13 yaşındaki çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli ölümle ilgili evde ve çevrede inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Komşu Kerim Köse, "Annesi ve babası çalışıyor. Çocuk evde tek başınaymış. Annesi eve girince koridorda çocuğu baygın buluyor sonrasında sağlık ekiplerine haber veriyorlar. Hastaneye götürmüşler ancak çocuğun öldüğü haberi geldi. En son lokantadan yemek sipariş ettiği söyleniyor" diye konuştu.



