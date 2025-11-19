Böcek ailesinin ölümü soruşturması: İlaçlama şirket sahibi dahil 4 kişi tutuklandı

DSS şirketi bana aittir. Ben bu şirketi 6-7 yıl önce kurdum. Şirkete ait bir iş yeri yoktur home ofis olarak çalışırız. İş yerimde gündelikçi olarak Doğan C. çalışır. Oğlum Serkan bu iş yerinde çalışmaz. Sadece SGK kaydını bu şirket üzerinden yapmıştık. Serkan benim yanımda çalışırken kesinlikle ilaçlama işi yapmıyordu. Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur. Doğan C.’nin de bildiğim kadarıyla herhangi bir sertifikası yoktur. İlaçlama işlerini Doğan C. yapar. İlaçlama işlerinde Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçlar kullanılır. Bu ilaçların suya karıştırılarak yapıldığını bilirim. İlaçları nereden aldığımızı bilmiyorum. 11 Kasım günü bir telefon geldi. Arayan kişi otel işlettiklerini odanın birinde böcek olduğunu ve ilaçlama yaptıracağını söyledi. Ben de Doğan C.’yi yönlendirdim. Doğan C. tek başına giderek ilaçlama yaptı. Ben hangi otele gittiğini dahi bilmiyorum. Olayda herhangi bir kusurum yoktur"