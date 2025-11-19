Böcek ailesinin ölümünde hastane ihmali var mı? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama

İstanbul’da aynı aileden dört kişinin peş peşe hayatını kaybetmesiyle ilgili sır perdesi aralanıyor. Almanya’dan Türkiye’ye geldikten kısa süre sonra rahatsızlanan Böcek ailesinin ölümü kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, gözler hem hastanelerdeki tedavi sürecine hem de yürütülen adli-idari soruşturmaya çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk bulguların hastane süreçlerinde bir sorun göstermediğini belirterek tüm ihtimallerin titizlikle araştırıldığını vurguladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Fatih'te Böcek ailesinin ölümüne ilişkin, "Hastane süreçlerinde gördüğümüz kadar bir eksik yok. Her ihtimale karşı incelemeler yapıyoruz. Nereden, nasıl kaynaklandığı sonuçlar gösterecek" dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Memişoğlu, İstanbul Fatih'te Böcek ailesinin ölümüne ilişkin, "Gerekli müdahaleleri arkadaşlar yapmışlar. Biz her ihtimale karşı inceleme yapıyoruz. Ama iki hastane de Türkiye'nin en iyi hastaneleri. Orada bir eksiklik olduğunu düşünmüyoruz. Hepsine Allah rahmet eylesin. Adli, idari süreç devam ediyor. Sonuçlar incelemeler neticesinde çıkacaktır. Gerçekten üzüntülü bir olay. Ama hastane süreçlerinde gördüğümüz kadar bir eksik yok. Her ihtimale karşı incelemeler yapıyoruz. Nereden, nasıl kaynaklandığını sonuçlar gösterecek" diye konuştu. Son dönemde gıda zehirlenmelerinin arttığı iddiasına yönelik konuşan Memişoğlu, "Hastanelerimizde anormal bir durum yok şu anda" cevabını verdi.
NE OLMUŞTU?
Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye gitti.
Hastanede gerekli kontrollerin yapılmasının ardından kaldıkları otele dönen aile, bir süre sonra tekrardan fenalaşarak 13 Kasım'da ambulans ile birlikte hastaneye kaldırıldı.
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etti