Gündem 15 günde yaralar sarıldı
ANTALYA

15 günde yaralar sarıldı

Antalya’da 10 gün süren büyük yangının yaraları 15 günde büyük ölçüde sarıldı. Acil yıkım kararı alınan bin 101 binadan 972’sinin yıkımı tamamlandı. Eşyaları zarar gören bin 233 kişiye 41 milyon 327 bin lira ödeme yapıldı. 50 işyerinin hasar gördüğü tespit edildi. 49 işletme sahibine 6 milyon 451 bin lira ödendi. 4 milyon 25 bin lira hasar tespit edilen bir iş yerine ise sigortalı olduğu için ödeme yapılmadı. Kullanılamaz hale gelen 106 araçtan trafik kaydı olan 89 aracın 2 milyon 151 bin liralık zarar gördüğü belirlendi. 58 araç için 1 milyon 856 bin lira ödendi, 13 araç için ödeme süreci devam ediyor. Köylerini terk etmek istemeyen vatandaşlar için Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğmuş’ta 401 konteyner ev kuruldu.

Şahin Şen Yeni Şafak
Antalya 15 günde küllerinden doğdu
Yangınlarda zarar gören evler ekiplerce yıkılarak hızla yerlerine yenileri yapılıyor.

Türkiye, tarihinin en büyük orman yangınlarıyla olağanüstü bir şekilde mücadele edip söndürürken, yangınlardan zarar gören vatandaşlara da büyük bir destek verildi. Antalya’nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde 28 Temmuz’da başlayan ve 10 gün sonra 6 Ağustos’ta kontrol altına alınıp söndürülen orman yangınlarında binlerce hektar orman, tarım arazisi ve yerleşim yerleri küle döndü. Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar yangının ilk anından itibaren yangından etkilenen bölgelere giderek, hasar tespitinde bulundu. Yıkılması gereken evler tespit edilirken, yeni evlerin inşaatlarına da başlandı. Zarar gören işletmelere ve vatandaşlara da maddi yardımda bulunuldu.

HASARLI BİNALAR YIKILIYOR

Antalya’daki yangınlarda ciddi hasar alan 50 mahallede hayatın normale dönmesi için olağanüstü bir çalışma yürütülüyor. Vatandaşlarla yakından ilgilenen ekipler öncelikli olarak yangından hasar gören evlerin tespitini gerçekleştirdi. Hasar tespiti yapılan 51 mahallede 3 bin 231 ev ile 6 bin 359 evlerden bağımsız bölümün zarar gördüğü belirlendi. Bu ev ve bağımsız bölümler arasında bin 410 ev ile ahır ve samanlık gibi 2 bin 216 bağımsız bölüm ağır hasarlı, yıkılmış ve acil yıkılması gereken bina olarak kayıt altına alındı. 28 Temmuz’dan bu yana acil yıkım kararı alınan bin 101 binadan 972’si yıkıldı. 129 binanın yıkım çalışmaları devam ediyor.

ZARARLAR KARŞILANIYOR

Binalar dışında vatandaşların hasar gören ve kaybettiği eşyalarını titizlikle tutanaklara geçiren ekipler bin 233 kişinin eşyalarının yangında zarar gördüğünü tespit etti. Eşyaları zarar gören vatandaşlardan bin 233 kişiye toplam 41 milyon 327 bin lira ödeme yapıldı. Yangında eşyaları zarar gören bin 253 kişiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 30 milyon 174 bin lira; AFAD 542 kişiye 5 milyon 389 bin TL tutarında yardım yaptı. Vefat eden 6 kişinin yakınlarına da 300 bin lira ödeme yapıldı.

İŞLETMELERE 6 MİLYON LİRA

Gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarıyla 49 işletme sahibine, tespit edilen 10 milyon 716 bin liralık hasarın 6 milyon 451 bin lirası ödendi. Yangında hasar gören ve kullanılamaz hale gelen 106 araçtan trafik kaydı olan 89 aracın 2 milyon 151 bin liralık zarar gördüğü belirlendi. 58 araç sahibine 68 araç için 1 milyon 856 bin lira ödenirken 13 aracın zararının giderilmesi için ödeme süreci devam ediyor. 4 kişiye traktör hibe edildi.

TRAVMAYA KARŞI PSİKOLOJİK DESTEK

Yangından etkilenen bölge halkına psikososyal destek ekipleri tarafından psikolojik destek verilip yangının oluşturduğu travmanın en aza indirilmesi sağlanıyor. 45 mahallede bin 950 haneye ulaşan ekipler 3 bin 113 yangınzedeyle görüşerek psikolojik destekte bulundu.

YANGIN BÖLGESİNE TAM TEÇHİZATLI 424 KONTEYNER

Yangın sürecinde tüm mahallelere kısa sürede su ve elektrik verildi. Manavgat’ın Salur ve Sırtköy, Alanya’nın Bayır ve Bayırkozağacı mahallelerine jeneratör ile elektrik verilirken kısa sürede trafonun devreye gireceği de öğrenildi. Manavgat ve Akseki’deki bir kaç mahalle haricindeki tüm mahallelere internet veriliyor. GSM hatları için kapsama sorunu bulunan bölgelere 28 ilave mobil baz istasyonu kurulurken bunlardan 12’sinin kullanıldığı belirtildi. Yangında evleri yanan ve köylerini terk etmek istemeyenler için konteynerler kuruldu. 424 tam teçhizatlı konteynerin gönderildiği Antalya’da 401 konteyner kullanıma sunuldu.

HAYVANCILIĞA TAM DESTEK

Bölgede hayvanlarını kaybeden işletme ve vatandaşlara da destek yapıldı. 53 mahallede 98 işletmenin 241 büyükbaş ve 214 işletmenin 3 bin 89 küçükbaş ile çok sayıda hayvanın telef olduğu kayıtlara geçildi. 19 işletmeye 385 küçükbaş, 5 işletmeye ise 5 büyükbaş hayvan gönderildi. Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü bölgeye 9 milyon TL ödenek gönderdi. Hayvanlar için 20 genel maksatlı çadır kuruldu. TOKİ’nin inşa edeceği ahır ve ağıllar bitirilene kadar geçici olarak kullanılmak üzere sadece Manavgat’ta 81 sera tipi hayvan barınağı kuruldu.

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