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Antalya haber: Hortum seralara zarar verdi

Antalya haber: Hortum seralara zarar verdi

21:0629/06/2025, Pazar
G: 30/06/2025, Pazartesi
IHA
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Antalya'da hortum seralara zarar verdi
Antalya'da hortum seralara zarar verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen hortum seralara zarar verdi.

Antalya bugün iki doğal afeti birden yaşadı. Aksu ilçesinde iki ayrı mahallede orman yangını çıkarken, yangından yaklaşık 3 saat önce ise yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Serik ilçesini hortum vurdu.


Serik ilçesine bağlı Çakallık Mahallesi'nde oluşan hortumda seraların naylonları uçarken, çatı kısmı yerinden çıkarak dağıldı. Özellikle çilek seralarında büyük hasar meydana geldi. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde gökyüzünde uçuşan sera örtüleri ile zarar gören seralar yer aldı.

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