Antalya-Rize direkt uçuşları başlıyor

Antalya'dan Rize-Artvin Havalimanı'na direkt uçuşlar 8 Kasım'da başlıyor. Kış sezonu boyunca Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek uçuşların biletleri satışa sunuldu. Antalya'dan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk seferin saat 08.30'da, Rize'den Antalya'ya ilk seferin ise saat 10.55'te gerçekleştirileceği açıklandı.

Rize-Artvin Havalimanı-Antalya arasında başlayan uçuşlar hem iş hem de turizm amaçlı yolcular için yeni bir fırsatlar sunacak. Yeni uçuşlarla Karadeniz ve Akdeniz bölgesinin turistik, ekonomik ve kültürel zenginliklerinin daha da canlandırılması hedefleniyor.

Bakan Uraloğlu açıklamıştı