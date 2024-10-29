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Antalya-Rize direkt uçuşları başlıyor

Antalya-Rize direkt uçuşları başlıyor

13:0429/10/2024, Salı
IHA
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Rize Havalimanı
Rize Havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 3 Ekim'de Havayolu firmaları ile gerçekleştirdiği toplantıda açıkladığı Antalya-Rize-Artvin Havalimanı'na 8 Kasım'da başlayacak uçuşların biletleri satışa çıktı. Uçuşlar haftada iki kez olmak üzere Pazartesi ve Cuma günleri yapılacak.

Antalya'dan Rize-Artvin Havalimanı'na direkt uçuşlar 8 Kasım'da başlıyor. Kış sezonu boyunca Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek uçuşların biletleri satışa sunuldu. Antalya'dan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk seferin saat 08.30'da, Rize'den Antalya'ya ilk seferin ise saat 10.55'te gerçekleştirileceği açıklandı.

Rize-Artvin Havalimanı-Antalya arasında başlayan uçuşlar hem iş hem de turizm amaçlı yolcular için yeni bir fırsatlar sunacak. Yeni uçuşlarla Karadeniz ve Akdeniz bölgesinin turistik, ekonomik ve kültürel zenginliklerinin daha da canlandırılması hedefleniyor.

Bakan Uraloğlu açıklamıştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Ekim'de havayolu şirketleri ile gerçekleştirdiği toplantıda 12 yeni iç hat müjdesini vermişti ve bu hatlardan birisinin de Antalya- Rize-Artvin Havalimanı olduğunu açıklamıştı.

#Antalya
#Rize-Artvin Havalimanı
#Abdulkadir Uraloğlu

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