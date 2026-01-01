Antalya turizmi 2025 yılını 17 milyon 122 bin 548 ziyaretçi rekoruyla kapattı

Bakan Ersoy, 2025 yılı sonunda Antalya’ya gelen toplam ziyaretçi sayısının 17 milyon 122 bin 548 olarak kaydedildiğini belirtti. Bu rakamla Antalya, 2024 yılının ardından 2025’i de rekor ziyaretçi sayısıyla tamamladı.