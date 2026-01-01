Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya turizmi 2025 yılını 17 milyon 122 bin 548 ziyaretçi rekoruyla kapattı

Antalya turizmi 2025 yılını 17 milyon 122 bin 548 ziyaretçi rekoruyla kapattı

15:481/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ruslar Almanlar İngilizler akın akın Antalya'ya geldi
Ruslar Almanlar İngilizler akın akın Antalya'ya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın 2025 yılı turizm istatistiklerini açıkladı.Antalya'nın 2025 yılında 17 milyon 122 bin 548 ziyaretçi ağırlayarak turizm rekoru kırdığını vurgulayan Bakan Ersoy, ziyaretçi sayısının 2024’e göre yüzde 1,17 artttığına dikkat çekti.

Bakan Ersoy, 2025 yılı sonunda Antalya’ya gelen toplam ziyaretçi sayısının 17 milyon 122 bin 548 olarak kaydedildiğini belirtti. Bu rakamla Antalya, 2024 yılının ardından 2025’i de rekor ziyaretçi sayısıyla tamamladı.

Bakan Ersoy, Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısının geçen yıla göre yüzde 1,17 oranında artış gösterdiğini ifade ederek, ziyaretçi hareketliliğinin yıl geneline yayıldığını vurguladı.

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler

2025 yılında Antalya’ya en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu, Almanya ve İngiltere ilk üç sırada yer aldı.

Bakan Ersoy, elde edilen verilerin Antalya’nın uluslararası turizmdeki güçlü konumunu ortaya koyduğunu kaydetti.






#Antalya
#turizm
#Mehmet Nuri Ersoy
#Kültür ve Turizm Bakanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çorum'da yarın okullar tatil mi son dakika? 2 Ocak Çorum'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları