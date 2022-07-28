Antalya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Yeni Şafak Tercih Rehberi: Mezunların istihdam oranı önemli

Tercih döneminde dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise mezunlarının akademik ve iş hayatındaki başarıları göz önünde bulundurulmasıdır. Tercih yapılacak üniversiteyi ve şehri iyi araştırmak gençlerin sosyal hayatını şekillendiren önemli bir diğer unsurdur.