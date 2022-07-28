Antalya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.Çimenbağ mevkiinde çıkan yangına 4 helikopter ve 4 uçakla müdahale edildi.
Yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.Çimenbağ mevkiinde çıkan yangına 4 helikopter ve 4 uçakla müdahale edildi.
Yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.
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