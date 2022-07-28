Gündem Antalyada çıkan orman yangını kontrol altına alındı
ANTALYA

Antalya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına 4 helikopter ve 4 uçakla müdahale edildi.

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Haber Merkezi İHA
Antalya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çimenbağ mevkiinde çıkan yangına 4 helikopter ve 4 uçakla müdahale edildi.

Yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

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