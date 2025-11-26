Yeni Şafak
Antalya'da gıda skandalı: Tarihi geçmiş 25 ton tavuk ürünü imha edildi

Antalya'da gıda skandalı: Tarihi geçmiş 25 ton tavuk ürünü imha edildi

11:2026/11/2025, Çarşamba
DHA
Antalya'da tarihi geçmiş tavuk ürünleri imha edildi
Antalya'da tarihi geçmiş tavuk ürünleri imha edildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde zabıta ekipleri 4 soğuk hava deposunda gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 25 ton tavuk ürünü ele geçirilirken, zabıta ekipleri tarafından toplanan ürünler imha edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ile bu tavuklardan imal edilerek yeniden paketlenen ve satışa hazır hale getirilen döner, ciğer, taşlık ve sucuk ele geçirildi.

Son kullanma tarihi, belgesi ve üretim bilgisi olmayan ürünler imha edildi. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı belirlenen işletmelere idari yaptırım cezası uygulanıp, mühürlendi.

"Denetimlerimiz devam edecek"

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım,
"Halkımızın içi rahat olsun. Hiç kimse halkın sağlığıyla, çocuklarımızın sağlığıyla oynayamaz. Aksu Belediyesi olarak gıda güvenliği konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Zabıta Müdürü Kaan Aydın ise şunları söyledi: "Çamköy Mahallesi'nde iki işletmeye yönelik denetimlerde, tarihi geçmiş tavuklar ile bu tavuklardan imal edilip yeniden paketlenen ve halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atan ürünlere rastladık. Duruma anında müdahale ederek iş yerlerini mühürledik, cezai yaptırım uyguladık ve ürünlerin tamamını imha ettik. Belediye olarak halk sağlığını hiçe sayan işletmelere asla müsamaha göstermeyeceğiz, denetimlerimiz devam edecek."




#Antalya
#tavuk
#soğuk hava deposu
#denetim
#Aksu
