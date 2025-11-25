Yeni Şafak
Pide fırınında hijyen skandalı: İş yeri mühürlendi

15:1925/11/2025, Salı
IHA
Sağlığa uygunsuz pide imalatı yapan iş yeri mühürlendi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yapılan denetimlerde, bozulmuş et kullanımı ve ciddi hijyen eksiklikleri tespit edilen pide işletmesi, halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Yeni Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren pideci dükkanında yapılan denetimlerde, vatandaşların sağlığını hiçe sayarak üretim yapıldığı belirlendi. İş yeri imalat bölümünde yapılan incelemede bozulmuş ve kokmuş etler, küf ve pas oluşmuş ekipmanlar tespit edildi.

"Bu tür olumsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz"

Devrek Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilçedeki iş yerlerinde sürekli denetimler gerçekleştirildiği vurgulanarak,
"Bugün yapılan denetimlerde pide imalatı yapan iş yerinde halk sağlığını hiçe sayan görüntüler ile karşı karşıya kaldık. Bu tür olumsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz ve bu iş yerini mühürleyerek bir daha pide imalatına izin vermeyeceğiz"
ifadelerine yer verildi.



