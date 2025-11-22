Yeni Şafak
Hijyen kurallarını ihlal eden imalathane mühürlendi

Hijyen kurallarını ihlal eden imalathane mühürlendi

22/11/2025, Cumartesi
AA
Kilis'te hijyen kurallarını ihlal ettiği belirlenen yoğurt ve peynir imalathanesi kapatıldı.

Kilis'te hijyen kurallarını ihlal ettiği belirlenen yoğurt ve peynir imalathanesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kapatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki bir yoğurt ve peynir imalathanesinde üretimin sağlıksız koşullarda yapıldığı tespit edildi.

Gerekli izinleri bulunmayan imalathanenin faaliyeti durdurulurken, hijyenik olmayan ortamda üretilen ürünler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplanarak imha edildi.

Öte yandan, imalathaneye 315 bin 896 TL idari para cezası uygulanırken işletme sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldı.







