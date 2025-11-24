Yeni Şafak
Bağcılar'da elektrikli oyuncaklara binen 5 çocuk akıma kapıldı: Park mühürlendi

18:5824/11/2025, Pazartesi
DHA
Bağcılar'da parkta bulunan oyuncak motosiklete binen 5 çocuk, elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Park ise belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Plevne Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nevin Mehmet Bilginer İlkokulu'nda okuyan 5 öğrenci, okuldan çıktıktan sonra parkta oynamaya başladı. Jeton ile çalışan oyuncak motosikletlere binen 5 çocuk, elektrik akımına kapıldı.

Parktakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 5 çocuğu çevre hastanelere kaldırdı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Bağcılar Belediyesi ekipleri parkı süresiz olarak mühürledi.

Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. Öte yandan parkta bulunan oyuncaklar ekipler tarafından toplanarak belediyenin deposuna götürüldü.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER: ÇOCUKLARIMIZIN GENEL DURUMLARI İYİ


Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Bağcılar'daki bir parkta meydana gelen elektrik akımına kapılma olayı üzerine bölgeye hızla sağlık ekiplerimiz sevk edilmiştir. Olay yerine kısa sürede ulaşan ambulanslarımız tarafından 5 çocuk gerekli ilk müdahaleleri yapılarak farklı hastanelere nakledilmiştir. Çocuklarımızın genel durumları iyi olmakla birlikte, tedavileri yakından takip edilmektedir" dedi.

