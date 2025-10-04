Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Antalya’da hafriyat skandalı

Antalya’da hafriyat skandalı

Burak Doğan
04:004/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Muhittin Böcek.
Muhittin Böcek.

Antalyaspor’a gelir sağlaması amacıyla verilen hafriyat işleri, büyük bir vurgunu ortaya çıkardı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, eski CHP Milletvekili Eren Erdem’in aracılık ettiği hafriyat işleri karşılığında 50 bin dolar gelir elde ettiği belirtiliyor.

Yolsuzluk süreci şöyle işledi: Erdem, hafriyat şirketlerini Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz’a yönlendirdi.

ZARAR 3 MİLYAR TL’YE KADAR ÇIKABİLİR

Özkiraz, şirketleri maddi çıkar karşılığında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Aziz Çetin ile görüştürdü. Çetin de hafriyat işletmesini 7,5 milyon TL karşılığında ilgili şirkete verdi. İçişleri müfettişlerinin hazırladığı rapor ile bilirkişi incelemeleri dosyaya girdi. Raporda, 2020-2025 arasında hafriyat gelirleri üzerinden 200 milyon TL kamu zararı tespit edildi. Bu rakamın 3 milyar TL’ye kadar yükselebileceği değerlendiriliyor. Öte yandan polisin konuyla ilgili operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 13’ü emniyetteki işlemler sonrası serbest kalırken, 7 şüpheli dün adliyeye sevk edildi.



#Yolsuzluk
#Antalya
#CHP
#Muhittin Böcek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB öğretmen atama takvimi 2025: AGS puanı ile 10 bin öğretmen ataması başvuruları başladı mı? İşte atama süreci son gelişmeler