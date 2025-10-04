Antalya’da hafriyat skandalı

Özkiraz, şirketleri maddi çıkar karşılığında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Aziz Çetin ile görüştürdü. Çetin de hafriyat işletmesini 7,5 milyon TL karşılığında ilgili şirkete verdi. İçişleri müfettişlerinin hazırladığı rapor ile bilirkişi incelemeleri dosyaya girdi. Raporda, 2020-2025 arasında hafriyat gelirleri üzerinden 200 milyon TL kamu zararı tespit edildi. Bu rakamın 3 milyar TL’ye kadar yükselebileceği değerlendiriliyor. Öte yandan polisin konuyla ilgili operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 13’ü emniyetteki işlemler sonrası serbest kalırken, 7 şüpheli dün adliyeye sevk edildi.