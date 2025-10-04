Antalya’da hafriyat skandalı

Antalyaspor’a gelir sağlaması amacıyla verilen hafriyat işleri, büyük bir vurgunu ortaya çıkardı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, eski CHP Milletvekili Eren Erdem’in aracılık ettiği hafriyat işleri karşılığında 50 bin dolar gelir elde ettiği belirtiliyor.
Yolsuzluk süreci şöyle işledi: Erdem, hafriyat şirketlerini Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz’a yönlendirdi.
ZARAR 3 MİLYAR TL’YE KADAR ÇIKABİLİR
Özkiraz, şirketleri maddi çıkar karşılığında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Aziz Çetin ile görüştürdü. Çetin de hafriyat işletmesini 7,5 milyon TL karşılığında ilgili şirkete verdi. İçişleri müfettişlerinin hazırladığı rapor ile bilirkişi incelemeleri dosyaya girdi. Raporda, 2020-2025 arasında hafriyat gelirleri üzerinden 200 milyon TL kamu zararı tespit edildi. Bu rakamın 3 milyar TL’ye kadar yükselebileceği değerlendiriliyor. Öte yandan polisin konuyla ilgili operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 13’ü emniyetteki işlemler sonrası serbest kalırken, 7 şüpheli dün adliyeye sevk edildi.