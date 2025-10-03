Adalet Bakanı Tunç: “Alıkoyduğunuz insan hakları savunucularını serbest bırakın”

“İsrail'in barbarca Küresel Sumud Filosu aktivistlerine karşı gerçekleştirdiği suç, insanlık suçudur. İsrail, 7 Ekim’den 2023’ten bu yana Gazze’de bir soykırım suçu, insanlık suçu işlemektedir. İsrail, Filistin toparlaklarını 100 yıldan bu yana işgal ederek soykırım politikası ve Filistinlileri topraklarından sürme politikası izlemektedir.“





DEVLET DEMEKTE ZORLANIYORUZ





“7 Ekim’den bu yana bir terör faaliyeti sürdüren, soykırım suçu işleyen bir yapıdan söz ediyoruz. İsrail’e devlet demekte zorlanıyoruz. İsrail, terör yapan bir yapıya dönüşmüş durumda. Çocuklara, mazlumlara yardım götürmek ve dünyaya insan hakları ihalelerinin gerçekleştirildiğini göstermek için 46 ülkeden 497 insan hakları savunucusuna, Filistin, çocuk ve kadın hakları savunucusuna İsrail’in yaptığı muameleyi herkes gördü. Buradan sesleniyoruz. Biran önce alıkoyduğunuz insan hakları savunucularını serbest bırakın.”





ULUSLARARASI HUKUK İŞLETİLMİYOR





“İnsanlık vicdanı, Gazze’de yaşanan soykırımın sona ermesi noktasında İsrail'e karşı meydanlara taşıyor. Uluslararası hukuku işletmekle görevli, insanlığı temsil etmesi gereken, insanlığın sorunlarını çözmesi gereken uluslararası kuruluşların etkisiz kaldığını üzülerek görüyoruz. Uluslararası hukukun işlemesi, dünyada adaletin ve hakkaniyetin sağlanması için dünyanın 5’ten büyük olduğunu göstermemiz lazım. “





İSRAİLLİ SOYKIRIMCILAR HESAP VERECEK





“Sayın Cumhurbaşkanımız her platformda, BM kürsüsünde de insanlığın sesi olduğunu, insanlığın vicdanını temsil ettiğini herkese gösterdi. Türkiye olarak mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insan haklarını, Filistinli mazlumların haklarını, çocuk ve kadın haklarını savunmaya devam edeceğiz. Nasıl Bosna soykırımcıları yıllar sonra kurulan uluslararası mahkemede mahkûm edilmiş ve zindana atılmışlarsa; gün gelecek İsrailli soykırımcılar, o teröristler mutlaka insanlık huzurunda hesap vereceklerdir. İlahi adaletten kaçamayacaklardır.”



