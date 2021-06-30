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ANTALYA

Antalya'da orman yangını: Antalya-Konya karayolu ulaşıma kapatıldı

Antalya- Konya karayolunun Gündoğmuş ilçe kavşağı yakınında orman yangını çıktı. Karayolu, güvenlik amacıyla ulaşıma kapatılırken, yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Haber Merkezi DHA
Antalyada orman yangını: Antalya-Konya karayolu ulaşıma kapatıldı
Antalya'da orman yangını çıktı, karayolu ulaşıma kapatıldı.

Antalya- Konya karayolunun Manavgat ilçesi yakınlarındaki Gündoğmuş kavşağında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangın helikopterlerinin yanı sıra karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, çevre ilçelerden gelen yangınla mücadele ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılırken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya- Konya karayolunu ulaşıma kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Antalya'da orman yangını çıktı: Karayolu ulaşıma kapatıldı
FOTOĞRAF 11
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Antalya- Konya karayolunun Manavgat ilçesi yakınlarındaki Gündoğmuş kavşağında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Title
Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Title
Yangın helikopterlerinin yanı sıra karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, çevre ilçelerden gelen yangınla mücadele ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Title
Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılırken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya- Konya karayolunu ulaşıma kapatarak güvenlik önlemi aldı.
Title
Antalya'da orman yangını çıktı, karayolu ulaşıma kapatıldı
Title
Antalya'da orman yangını çıktı, karayolu ulaşıma kapatıldı
Title
Antalya'da orman yangını çıktı, karayolu ulaşıma kapatıldı
Title
Antalya'da orman yangını çıktı, karayolu ulaşıma kapatıldı
Title
Antalya'da orman yangını çıktı, karayolu ulaşıma kapatıldı
Title
Antalya'da orman yangını çıktı, karayolu ulaşıma kapatıldı
Title
Antalya'da orman yangını çıktı, karayolu ulaşıma kapatıldı
Antalya'da orman yangını çıktı: Karayolu ulaşıma kapatıldı
Antalya- Konya karayolunun Gündoğmuş ilçe kavşağı yakınında orman yangını çıktı. Karayolu, güvenlik amacıyla ulaşıma kapatılırken, yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.


Marmaris'te yangın paniği: Turistler korku dolu bakışlarla izledi
FOTOĞRAF 19
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Marmaris ile İçmeler kara yolu üzerindeki Pamucak mevkisinde orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Alevler kısa sürede yayılarak etkisini artırırken, ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan yangına müdahale etti.
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Yangının yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmadığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi.
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Marmaris'te yangın paniği: Turistler korku dolu bakışlarla izledi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, plajlardan denize girenler yangını endişeyle izledi.

Bodrum'da zeytinlik alanda korkutan yangın: Yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü
FOTOĞRAF 11
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Yokuşbaşı Mahallesi'nde çevre yolu kenarındaki makilik ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Rüzgar ve kuru otların tutuşmasının etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.
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Duman ve kuvvetli rüzgar ekiplere zor anlar yaşattı, yangına güçlükle müdahale edilebildi.
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Ekiplerin çabası sonucu alevler yakındaki evlere sıçramadan söndürüldü.
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Mahalle sakinlerinden Orhan Gülüm, gazetecilere, yangın nedeniyle panik yaşadıklarını söyledi.
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İtfaiyenin siren sesini duyup dışarıya çıktığını belirten Gülüm, Sokağa çıktığımda buralar yanıyordu. Bazılarının haberi yoktu. Kapılarını çaldık dışarıya çıktılar. Çok şükür itfaiye gereken müdahaleyi yaptı. dedi.
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Yangının yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun istinat duvarına kadar ulaştığına dikkati çeken bazı mahalle sakinleri, bu durumun kendilerine daha da korkuttuğunu dile getirdi.
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Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı.
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Polis ekipleri de yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için yanan alanda inceleme gerçekleştirdi.
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Bodrum'da zeytinlik alanda korkutan yangın: Yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı. Alevler ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü. Polis ekipleri de yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için çalışma başlattı.


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