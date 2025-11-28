Antalya’da saman yüklü kamyonet devrildi: Yol trafiğe kapandı

Edinilen bilgiye göre, Recep K. (55) yönetimindeki 07 CSH 62 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı ve kasasındaki samanlar yola savruldu. Sürücü ile yolcu konumundaki eşi araçtan kendi imkânlarıyla çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.