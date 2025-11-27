Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da çile dolu yolculuk: Trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

İstanbul'da çile dolu yolculuk: Trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

20:0727/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de trafik çift yönlü yoğun seyrediyor.
Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de trafik çift yönlü yoğun seyrediyor.

Megakent İstanbul'da mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla etkili olan trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile buralara bağlanan yollarda araçlar ağır ilerlerken şehrin kilit güzergahlarında da yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da, haftanın dördüncü iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı.

Kentte mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla etkili olan trafik yoğunluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile buralara bağlanan yollarda araçlar ağır ilerliyor.

Şehrin kilit güzergahlarında yoğunluk

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de trafik çift yönlü yoğun seyrediyor. Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da da yoğunluk gözleniyor.

TEM otoyolunda, Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahlarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Edirne istikametinde de Esenyurt'a kadar araçlar yavaş seyrediyor.

Levent TEM bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu görülüyor.

Anadolu Yakası'nda yoğunluk

Anadolu Yakası’nda ise D-100 kara yolunda Ankara istikametinde, Kadıköy’den Pendik’e kadar trafik yoğunluğu etkisini sürdürüyor.

TEM otoyolunda Ataşehir ile Sancaktepe arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Toplu ulaşım araçlarını kullananlar Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Altunizade başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı. Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 72, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 89 seviyelerine kadar ulaştı.



#İstanbul
#trafik
#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tabii TRT Spor canlı izle: Fenerbahçe-Ferencvaros Avrupa Ligi’nde karşı karşıya