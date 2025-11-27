İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı: Vatandaşlar evlerine gitmekte zorlandı

İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı. E-5 Karayolu’nda uzun araç kuyrukları oluşurken vatandaşlar evlerine ulaşmakta güçlük çekti.
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkışı saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü. E-5 Karayolu Avrupa ve Anadolu yakaları istikametine giden araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.