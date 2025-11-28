Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1022 kişi gözaltına alındı

"Huzur İstanbul" uygulamasında 1022 kişi gözaltına alındı

11:1228/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
"Huzur İstanbul" uygulaması
"Huzur İstanbul" uygulaması

İstanbul'da yapılan uygulamada 528 şüphelinin aralarında bulunduğu 1022 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde çok sayıda trafik cezası da kesildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki "Huzur İstanbul" uygulaması, dün iki aşamalı yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde 209 noktada 1425 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1271 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında 363 bin 329 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 528 şüphelinin de bulunduğu 1022 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 26 ruhsatsız ve 3 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, 58 fişek, 1052 gram uyuşturucu madde, 11 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 7 bin 520 lira ve 100 avro ele geçirildi.

6 araç trafikten men edildi

Ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde 190 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Trafik denetimlerinde 38 bin 206 araç ile 273 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 571 araç ve motosiklet ile 8 sürücüye işlem uygulandı, 6 araç trafikten menedildi.

Denetimlerde 534 bin 766 lira trafik cezası kesildi.




#"Huzur İstanbul"
#Denetim
#polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ARA TATİL KALKIYOR MU? Okullarda ara tatil kaldırılacak mı?