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ANTALYA

Antalya'da soba faciası: Anne ve bebeği hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde, evde sobadan sızan karbon monoksit gazı nedeniyle anne ve 1 yaşındaki bebeği yaşamını yitirdi, baba ve 5 yaşındaki kızı ise zehirlendi. Ailenin Kovid- 19 karantinasında olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Antalyada soba faciası: Anne ve bebeği hayatını kaybetti
Sobadan zehirlenen Kovid-19 karantinasındaki anne- oğul öldü, baba- kız zehirlendi

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında 4 kişilik ailenin bulunduğu evden ses gelmediğini fark eden komşuları, Ferhat (41) ile Yasemin Yüceay (34) çiftini telefonla aradı.

Yanıt alınmaması üzerine eve giden komşuları kapıyı çalmalarına rağmen karşılık alamayınca durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde, bir odada Yasemin Yüceay’ı yüzüstü yatakta yatar halde, bebekleri Yasin’i (1) ise annesinin yatağının kenarında bulunan beşikte sırt üstü yatarken; evin mutfak bölümünde ise Ferhat Yüceay’ı tek kişilik baza yatakta, kızı İkra’yı (5) ise yer yatağında halde buldu.

112 sağlık ekipleri Yasemin Yüceay ile bebeği Yasin’in yaşamını yitirdiğini, Ferhat Yüceay ile kızı İkra’nın ise zehirlendiğini belirledi. Ferhat Yüceay ambulans ile Serik’teki özel hastaneye, kızı İkra ise Antalya’da özel bir hastaneye sevk edildi. Küçük kızın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Yasemin Yüceay ve oğlunun cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AİLE KOVİD- 19 KARANTİNASINDAYMIŞ

Ferhat Yüceay’ın Belek’te beş yıldızlı bir otelde çalıştığı, 3 gün önce de PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle çalışmayan eşi Yasemin ve çocuklarıyla birlikte karantinada oldukları öğrenildi.

Komşuları İsa Oktay, "Komşumuz Ferhat bir otelde çalışıyordu. Yaklaşık 20 yıldır burada. Bu akşam üzeri komşumuz kendisini telefon ile aramış. Telefonu kapalı olduğu için şüphelendik. Eve geldik ama kapıyı açan olmayınca 112’yi aradık” dedi.

TEM Otoyolu’nda yedi araç birbirine girdi: Yaralılar var
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Kaza 00.15’te TEM Otoyolu Esenler Otogar Bağlantı Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, TEM Otoyolu’ndan Otogar istikametine seyir halinde olan 34 EOB 096 plakalı otomobil, önünde seyreden 59 ZG 950 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs takla atarak devrildi.
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Kazayı görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüsten çıkardıkları 4 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. 4 yaralının sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.
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İlk kazada araç içinde sıkışanları kurtardığını söyleyen Sinan Yurdagül, “Abi Cevatpaşa’dan çıktık otogar istikametine doğru gidiyordum arabanın farlarının bize doğru dönük olduğunu gördüm. Otobüs durmuştu bizde insaniyet namına durduk elimizden geleni yaptık. Camını kırdık içindeki yaralıları çıkardık. İçinde hamile bayanlar falan olduğunu söyleyince panik yaptık. Allaha şükür hepsi sağlıklı hastaneye gönderdiler durumları iyiymiş öyle söyledi ambulanstakiler en az bildiğim kadarıyla. İçinde 8 kişiydi diye söylediler. 2 çocuk, 1 yaşlı teyze, 2’de erkek 7 - 8 kişilerdi. Ön camı açtık. Levye, çekiç bir şekilde kırdık” şeklinde konuştu.
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Otogar istikametinde meydana gelen ilk kazanın çalışmalarının devam ettiği sırada 50 metre geride de ikinci kaza yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün alkollü olduğu iddia Y.T. idaresindeki 34 EGM 580 plakalı hafif ticari araç, kaza edeniyle yavaşlayan 4 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasarın oluştuğu görülürken kimsenin de yaralanmadığı görüldü.
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Aynı istikamette kazaya yapan7 araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Otogar istikametinde yoğunluğu oluşurken yol bakım ekipleri çevreye saçılan cam parçalarını temizlemeyerek yolun normale dönmesini sağladı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
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TEM Otoyolu’nda yedi araç birbirine girdi: Yaralılar var
TEM Otoyolu Otogar Bağlantı Yolunda art arda meydana gelen iki kazada 7 araç birbirine girerken 4 kişide yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Otogar istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.


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