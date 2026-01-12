Yeni Şafak
Antalya'da şüpheli adrese operasyon: Ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

18:2512/01/2026, Pazartesi
AA
Antalya İl Jandarma Komutanlığı
Antalya İl Jandarma Komutanlığı

Antalya İl Jandarma ekiplerince, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda şüpheli H.B.E'ye ait adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 1 yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği, 50 tabanca fişeği, 5 bıçak ile 60 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kepez ilçesinde şüpheli H.B.E'ye ait adreste arama yapıldı.

Aramada, 1 yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği, 50 tabanca fişeği, 5 bıçak ile 60 av tüfeği fişeği ele geçirildi.



