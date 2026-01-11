Yeni Şafak
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

18:3611/01/2026, Sunday
Aramalarda, bir şüphelinin evinde banyodaki elektrikli şofben içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Kırklareli’nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu madde, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 260 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Y.S, L.Ç, M.G, O.O. ve M.B'nin ev ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda, bir şüphelinin evinde banyodaki elektrikli şofben içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 260 lira bulundu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


