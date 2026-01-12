Kocaeli'de zehir tacirlerine operasyon: 21 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 5-11 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve suç unsuru ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Yapılan operasyonlarda 6 gram kokain, 1 kilo 730 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 122 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 45 gram amfetamin, 102 gram metamfetamin, 134 gram esrar, 1 adet ecstasy, 4 gram skunk, 65 adet sentetik ecza ile 12 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Ayrıca 9 bin 100 TL nakit para, 3 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve 8 adet fişek bulundu.