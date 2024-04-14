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Antalya'daki teleferik faciasında beş tutuklama: Aralarında CHP'li Belediye Başkanı da var

Antalya'daki teleferik kazasında belediye başkan adaylığı için görevinden ayrılıp 31 Mart'taki seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı olan eski ANET Genel Müdürü Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu beş kişi tutuklanırken, sekiz kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, bir kişi serbest bırakıldı.

22:21 - 14/04/2024 Pazar
Güncelleme: 00:00 - 15/04/2024 Pazartesi
Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı.
Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı.

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 kişiden 5'i tutuklanırken, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 1 kişi de serbest bırakıldı. Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklama talebiyle mahkemeye çıkartıldı. Mahkemeden karar saat 22.00 sıralarında çıktı.

Şüphelilerden eski ANET Genel Müdürü ve şimdiki Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol, Serdar Tezcan ve Serkan Yellice "taksirle ölüme sebep olma" suçundan tutuklandı.
CHP'den Kepez Belediye Başkanı olan eski ANET Genel Müdürü Mesut Kocagöz.

"KEŞİF ÇALIŞMASI YAPILMIŞ VE ÖN RAPOR HAZIRLANMIŞTIR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın yaralandığı ve kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarıldığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında;

1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapılmış ve ön rapor hazırlanmıştır.

Soruşturma kapsamında uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön rapor, müşteki ifadeleri ve beyanları ile şüpheli savunmaları birlikte değerlendirilmiş olup, gözaltına alınan teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 14 şüpheliden 5’i tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 kişi de serbest bırakılmıştır.

Hepimizi üzen olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."



#Antalya
#Kepez
#Mesut Kocagöz
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