Antalyalı amatör balıkçı yakaladı: Ağırlığı tam 30 kilo

Trabzonlu balıkçının köpek balığı ile gülümseten diyaloğu: Atıyorum onu denize yine geliyor

Trabzonlu balıkçı Ali Osman Erçin'in ağına takılan köpek balıkları ile diyaloğu gülümsetti. O anlar bir başka balıkçı tarafından kayda alınırken, köpek balığını ağdan kurtarmaya çalışan Erçin'in, 'Atıyorum onu denize yine geliyor. Ben sana demedim mi daha gelme. Nedir bu sardınız bizim Karadeniz'i. Bir daha gelirsen tavada kızartıp yerim seni bak. Benim lafım peşindir hiç darılıp gücenme.' şeklindeki ifadeleri ile izleyenleri gülümsetti.