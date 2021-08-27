Gündem Antalyalı amatör balıkçı yakaladı Ağırlığı tam 30 kilo
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Antalyalı amatör balıkçı yakaladı: Ağırlığı tam 30 kilo

Antalya'nın Serik ilçesinde amatör balıkçı Volkan Ateş, olta ile 30 kilo ağırlığında Akya (kuzu) balığı yakaladı. Ateş'in balığı oltayla çekme anı arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
Antalyalı amatör balıkçı yakaladı: Ağırlığı tam 30 kilo
Volkan Ateş, dev balığı yaşamanın şaşkınlığını yaşadı.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde arkadaşıyla balık tutmak için tekneyle denize açılan Volkan Ateş, jigging (oltaya takılan yalancı balıkla avcılık) tekniğiyle oltasını denize attı. Bir süre sonra oltasına balık takıldığını fark eden Ateş, hemen makarayı sarmaya başladı.

Volkan Ateş, yaklaşık yarım saat boyunca mücadele ettiği balığı tekneye çekmeyi başardı. Ateş yakaladığı balığın yaklaşık 30 kiloluk Akya (kuzu) balığı olduğunu anlayınca büyük mutluluk yaşadı.

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"Çok büyük be maşallah"


Volkan Ateş'in balığı oltayla çekme anları, teknede bulunan arkadaşının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, Volkan Ateş’in bir süre balığı yorduktan sonra tekneye çıkarması ve o anda "Çok büyük be maşallah" diyerek mutluluk yaşadığı görülüyor.

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