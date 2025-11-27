Ara tatil bize yaramadı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Mardin’deki temasları kapsamında yaptığı ziyaretlerde ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili soruya cevap verdi. Tekin, şunları kaydetti: "Bu konuda velilerden çok talep geliyor, çalışan anne ve babalar sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Yine öğretmenlerimiz, 'Ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor.' diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız, ondan sonra değerlendireceğiz."