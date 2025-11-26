Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Müfredatı hem hafifleten hem de değer odaklı yeni modele geçtik

21:5426/11/2025, Çarşamba
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat düzenlemesini değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle yapılan müfredat değişikliklerinin öğrencilerin yükünü ciddi oranda azalttığını söyledi. Tekin, yeni programların çağdaş pedagojik yaklaşımlarla uyumlu hale getirildiğini ve milli-manevi değerlerin merkezde konumlandırıldığını vurguladı. Öğretmen ve öğrencilerin yeni sisteme hızla adapte olup olumlu geri dönüşler verdiğini de ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yenilenen müfredatın hem akademik yükü azalttığını hem de çağdaş pedagojik yaklaşımlarla uyumlu hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Tekin, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile müfredatta köklü bir dönüşüm yapıldığını vurguladı.

"Öğrencilerin üzerindeki yük hafifletildi"

Tekin, mevcut programların dünyada “ağır” olarak tanımlandığını belirterek, kazanım sayısının yaklaşık üçte bir oranında azaltıldığını, böylece öğrencilerin üzerindeki yükün hafifletildiğini söyledi.

Bakan Tekin, yeni yaklaşımın yalnızca sadeleştirme olmadığını, aynı zamanda dünyadaki çağdaş pedagojik ve metodolojik değişimlerin tamamının sisteme entegre edildiğini ifade etti. Kazanım odaklı yapıdan beceri temelli eğitime geçişin bu dönüşümün temel unsurlarından biri olduğunu aktardı.

"Toplumun beklentileri ile modern eğitimi aynı çatıda buluşturduk"

Müfredatın üçüncü sac ayağının ise milli ve manevi değerler olduğunu belirten Tekin, Türkiye’nin imparatorluk köklerine ve çok kültürlü yapısına dikkat çekerek, “Birlikte yaşama kültürünü, millet olma bilincini çocuklarımıza mutlaka kazandırmak zorundayız” dedi.

Bakan Tekin, yeni modelin ikinci yılında öğretmen ve öğrencilerden “pozitif geri dönüşler” aldıklarını, toplumun beklentileri ile modern eğitim yaklaşımını aynı çatı altında buluşturan bir sistem kurduklarını söyledi.



#Türkiye Yüzyılı
#Maarif Modeli
#Milli Eğitim Bakanı
#Yusuf Tekin
