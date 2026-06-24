Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Araç sahipleri ve üreticileri dikkat: Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de, sistem tamamen değişti

Araç sahipleri ve üreticileri dikkat: Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de, sistem tamamen değişti

12:2924/06/2026, Çarşamba
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Motorlu araçlar ve römorkların tip onay belgelerinde tamamen elektronik ve güvenli veri ağı dönemini başlatan yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi.
Motorlu araçlar ve römorkların tip onay belgelerinde tamamen elektronik ve güvenli veri ağı dönemini başlatan yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi.

Motorlu araç sahiplerini ve otomotiv üreticilerini yakından ilgilendiren düzenleme hayata geçiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik, araç tip onay ve uygunluk belgelerinde kağıt devrini kapatarak tamamen elektronik bir sisteme geçişin önünü açtı. İşte yeni düzenlemeye dair tüm detaylar.

Motorlu araçlar ve römorkları ile bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin tip onayına ilişkin uygunluk belgesi elektronik ortamda düzenlenebilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı "Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, elektronik ortamdaki uygunluk belgesi uygulamasına ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, imalatçılar, belirtilen elektronik ortamdaki uygunluk belgesini Araç Sicil ve Tescil Sistemi aracılığıyla Türkiye Noterler Birliğine sunacak. İmalatçılar ile Araç Sicil ve Tescil Sistemi arasındaki veri alışverişi, ilgili kanun çerçevesinde güvence altına alınacak.

Elektronik ortamdaki uygunluk belgesine ilişkin veri unsurlarının temel biçimi ve yapısı, Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML) şema yapısı ve ilkelerine göre oluşturulacak.

İmalatçılar tarafından uygunluk belgesi bilgileri elektronik ortamda veri olarak iletilirken güvenli bir yerel web bağlantısı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenen standartlaştırılmış araç bilgisi formatı kullanılacak.

Ayrıca, 7 Temmuz'dan itibaren yazılım güncellemesi bakımından tam araçlar halinde imal edilen M ve N kategorisi araçların yönetmeliğin yazılım güncellemesi şartlarını sağlamaması halinde, bu araçların tescili, piyasaya arzı veya hizmete girmesi, O kategorisi araçların ise imali yasaklanacak.


#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#Resmi Gazete'de
#uygunluk belgesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS SINAV SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU 2026: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak?