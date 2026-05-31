Araçlar kontrolden çıktı: Halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada iki ölü beş yaralı

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Oğlaklı Mahallesi’nde sürücülerinin kontrolünden çıkan otomobil ile halk otobüsü çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2’si, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.