Araçların jant ve tekerleri ile gösterge panellerini çalan hırsızlık şebekesi çökertildi

Kastamonu’da il merkezine bağlı Gömeç köyünde ikamet eden Ü.B., aracının 4 adet oto lastiği ve çelik jantları, 3 adet otomobil göğüs gösterge paneli ile bazı malzemelerin çalındığı yönünde ihbarında bulundu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların V.B., F.Ş. ve F.B. olduğunu tespit etti.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timlerinin Kastamonu il merkezinde gerçekleştirdikleri operasyonlar neticesinde faili V.B., F.Ş. ve F.B., çaldıkları oto malzemeleri ve diğer malzemeler ile yakalandı. Ayrıca yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu madde ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" kapsamında sustalı bıçak ele geçirildi.

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JASAT ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı. Çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.