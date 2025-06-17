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Araçtan yola atılan izmarit otları tutuşturdu

Araçtan yola atılan izmarit otları tutuşturdu

22:1517/06/2025, Salı
IHA
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Alevlere müdahaleyi kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptı.
Alevlere müdahaleyi kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptı.

Düzce'de güzergah üzerinde bir şahıs araçtan yola sigara izmariti attı. Söndürülmeyen izmaritten çıkan kıvılcımlar yol kenarındaki kuru otları tutuşturdu. Alevlere müdahalede bulunan ekipler yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı.

Düzce'de yol kenarına atılan izmarit sebebiyle otlar tutuştu. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, kuzey çevre yolu Musababa mevkisinde meydana geldi. Güzergah üzerinde bir şahıs araçtan yola sigara izmariti attı. Söndürülmeyen izmaritten çıkan kıvılcımlar yol kenarındaki kuru otları tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyüyünce bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahalede bulunan ekipler yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Ekipler bölgeyi kullanacak sürücülerin daha dikkatli olmasını istedi.



#Düzce
#İzmarit
#Alev
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