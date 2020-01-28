Arama köpeği Altar Elazığ'daki enkazlarda 5 kişiye ulaştı

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarına eğitimli köpekler de katıldı. Sürsürü Mahallesinde bulunan Dilek Apartmanının enkazında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sırasında İHH'nın arama kurtarma köpeği Altar 5 kişinin bulunmasını sağladı. Enkaz üzerinde yaptığı çalışmalar sırasında Altar'ın tepki verdiği 3 yeri arayan ekipler 5 vatandaşın cansız bedenine ulaştı.

İki yıl süren eğitimi 4 ayda bitirdi

Belçika çoban köpeği olarak bilinen Malinois cinsi olan Altar, İHH Arama Kurtarma’nın K9 biriminde. Sorumlusu İbrahim Güler, Altar’ın 2 yaşında olduğunu ve eğitimlerini 2 ay önce bitirdiğini belirterek şunları söyledi: “Altar cinsinin tüm özelliklerini taşıyor. Burunlarıyla beraber enkaz altında ne kadar derin olursa olsun kokular alıp bildirmek, nefes alan insanları arıyorlar. 2 sene eğitim süreci var, Altar gibi özel bir köpek olursa bu eğitim 4 ayda tamamlanabiliyor. Altar’ın eğitim sertifikasını AFAD aracılığıyla aldık. Alınan sertifika uluslararası geçerliliği olan bir eğitim programının sertifikası.”

İki köpek daha eğitiliyor

İHH Arama Kurtarma’da şu anda 2 köpek daha eğitiliyor. Sene sonunda onlar da imtihana girecekler. Başarılı olurlarsa insanlığa hizmet etmeye çalışacaklar.



OYNAT 00:55 İHH Arama Kurtarma’nın köpeği Altar, Elazığ’daki enkazlarda 5 kişinin yerini tespit etti Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarına katılan İHH'nın arama kurtarma köpeği Altar, beş kişinin bulunmasını sağladı. Enkaz üzerinde yaptığı çalışmalar sırasında Altar'ın tepki verdiği yerleri arayan ekipler 5 vatandaşa ulaştı.

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