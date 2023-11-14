Ardahan’da çobanın fil ihbarı jandarmayı alarma geçirmişti: Valilik fotoğrafın gerçek dışı olduğunu açıkladı

Ardahan'da jandarma ekipleri gecenin karanlığında arazide 'fil' arıyor.
Ardahan’da merada hayvanları otlatan bir çoban karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fil fotoğrafı kısa sürede yayılırken, jandarma ekipleri bölgeye giderek fili aramaya başladı. Ardahan Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada ise fotoğrafın ve haberin gerçek olmadığı belirtildi.
Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan çoban, arazide fil gördüğünü iddia ederek, çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın hızla yayılması üzerine Ardahan Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı. İlk etapta çobanı bulan jandarma ekipleri fotoğrafın çekildiği bölgeye gitti. Çobanın gösterdiği bölgede olduğu ileri sürülen filin bulunması için çalışma başlatıldı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmaları el feneri ve flaşörlerle sürdürdü.
Ardahan Valiliği: Haber ve fotoğraflar gerçek dışı
Ancak kısa sürede tüm Türkiye'de büyük yankı uyandıran olayın gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
Olaya ilişkin X hesabından paylaşımda bulunan Ardahan Valiliği, yapılan incelemeler sonucunda haberin ve fil fotoğrafının gerçek dışı olduğunun tespit edildiğini duyurdu.
Fil iddiasını Vali Çiçek de yalanladı
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, çobanın çektiği fil fotoğrafının gerçek olmadığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çiçek, “Ardahan ilimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır. Kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi.