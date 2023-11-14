|
Gündem

Ardahan’da çobanın fil ihbarı jandarmayı alarma geçirmişti: Valilik fotoğrafın gerçek dışı olduğunu açıkladı

Ardahan'da bir çoban, hayvanlarını otlattığı sırada karşısına bir fil çıktığını ileri sürdü. Çobanın gördüğünü iddia ettiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı file ait fotoğrafın hızla yayılmasının ardından Jandarma Komutanlığı inceleme başlattı. Fotoğrafın çekildiği bölgeye giden jandarma ekipleri fili bulmak için el feneri ve flaşörlerle arama çalışması başlattı. Ardahan Valiliği de kısa süre sonra olaya ilişkin basın açıklamasında bulunarak haberin ve fotoğrafın gerçek dışı olduğunu duyurdu.

21:26 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 23:39 - 14/11/2023 Salı
DHA
Ardahan'da jandarma ekipleri gecenin karanlığında arazide 'fil' arıyor.

Ardahan'da jandarma ekipleri gecenin karanlığında arazide 'fil' arıyor.

Ardahan’da merada hayvanları otlatan bir çoban karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fil fotoğrafı kısa sürede yayılırken, jandarma ekipleri bölgeye giderek fili aramaya başladı. Ardahan Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada ise fotoğrafın ve haberin gerçek olmadığı belirtildi.

Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan çoban, arazide fil gördüğünü iddia ederek, çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın hızla yayılması üzerine Ardahan Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı. İlk etapta çobanı bulan jandarma ekipleri fotoğrafın çekildiği bölgeye gitti. Çobanın gösterdiği bölgede olduğu ileri sürülen filin bulunması için çalışma başlatıldı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmaları el feneri ve flaşörlerle sürdürdü.

Ardahan Valiliği: Haber ve fotoğraflar gerçek dışı

Ancak kısa sürede tüm Türkiye'de büyük yankı uyandıran olayın gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Olaya ilişkin X hesabından paylaşımda bulunan Ardahan Valiliği, yapılan incelemeler sonucunda haberin ve fil fotoğrafının gerçek dışı olduğunun tespit edildiğini duyurdu.


Fil iddiasını Vali Çiçek de yalanladı


Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, çobanın çektiği fil fotoğrafının gerçek olmadığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çiçek, “Ardahan ilimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır. Kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi.




#Ardahan
#Fil
#Çoban
#Jandarma
#Arama Çalışması
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kasım ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...