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Ardahan'da dağlar beyaz gelinlik giydi

Ardahan'da dağlar beyaz gelinlik giydi

19:1110/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
IHA
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Dağlar kara büründü
Dağlar kara büründü

Ardahan'da bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, dün akşam etkili olan yağmurun ardından yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı. Şehir sakini Uğraş Karataş, "Burası Ardahan, şaşırmamak lazım. Nisan ayı olmasına rağmen halen daha kar yağıyor" dedi.

Şehirde gece saatlerinde başlayan sağanağın ardından öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Şehirde dün akşam etkili olan yağmur, bir süre sonra yerini kara bıraktı. Sıcaklığın sıfırın altına düştüğü şehir, beyaza büründü. Milli Egemenlik Parkı'nda ise kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Nisan ayında karla karşılaşan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.


Şehir sakini Uğraş Karataş, baharda karla birlikte sürpriz yaşadıklarını söyleyerek,
"Burası Ardahan, şaşırmamak lazım. Nisan ayı olmasına rağmen halen daha kar yağıyor. Güneşin üşüdüğü yer. Yazı beklerken kış geri geldi. Sürpriz oldu bu kar yağışı ama biz Bayburtlular olarak kara alışkınız"
dedi.


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