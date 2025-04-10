Ardahan'da dağlar beyaz gelinlik giydi

"Burası Ardahan, şaşırmamak lazım. Nisan ayı olmasına rağmen halen daha kar yağıyor. Güneşin üşüdüğü yer. Yazı beklerken kış geri geldi. Sürpriz oldu bu kar yağışı ama biz Bayburtlular olarak kara alışkınız"