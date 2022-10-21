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ARDAHAN

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yetkililer, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

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Haber Merkezi AA
Ardahanda etkili olan kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Arşiv.

Kentte dün etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Özellikle Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğunlaşan kar yağışı, yer yer tipiye dönüşüyor.

Sisin de etkili olduğu yolda, Karayolları ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı.

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