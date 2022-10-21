Ardahan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Kentte dün etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Özellikle Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğunlaşan kar yağışı, yer yer tipiye dönüşüyor.
Sisin de etkili olduğu yolda, Karayolları ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı.
Kentte dün etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Özellikle Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğunlaşan kar yağışı, yer yer tipiye dönüşüyor.
Sisin de etkili olduğu yolda, Karayolları ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı.
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