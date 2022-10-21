Ardahan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan beyaz örtüyle kaplandı: Kentte kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.



Kentte dün etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Özellikle Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğunlaşan kar yağışı, yer yer tipiye dönüşüyor.



Sisin de etkili olduğu yolda, Karayolları ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı.



Yetkililer, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.